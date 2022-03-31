هواوي تؤجل إطلاق نظامها الجديد لأجهزتها الذكية

أعلنت بعض مواقع الإنترنت أن هواوي ستؤجل إطلاق النسخة الجديدة من نظام HarmonyOS لأسباب تقنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هواوي كان من المفترض أن تطلق الإصدار التجريبي من نظام HarmonyOS 3.0 الجديد في مارس الجاري، وأن تطلق النسخة الثابتة من هذا الإصدار في يوليو القادم لكن الأمر تأجّل بعض الوقت.

ومن جانبه أشار موقع IT Home إلى "أن المطورين في هواوي واجهوا مشكلات تقنية وبرمجية أثناء تطوير الإصدار الجديد لذا فإن النظام لم يجتز بعد مرحلة اختبار المطورين وليس جاهزا للاختبارات التجريبية ما اضطر لتأجيل إطلاقه لبعض الوقت".

وكانت هواوي قد أعلنت العام الماضي عن نيتها إطلاق HarmonyOS 3.0 الذي سيبسط تبعا لها استخدام أجهزتها الذكية وسيساعد المطورين على صنع تطبيقات أكثر كفاءة لتلك الأجهزة.

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وسيعزز HarmonyOS 3.0 الجديد قدرات هواتف هواوي أيضا على الاقتران بتقنيات المنازل الذكية، فعلى سبيل المثال عند اتصال الهاتف بمرآة ذكية سيمكن استعمال المرآة بدلا من شاشة الهاتف أثناء مكالمات الفيديو.

المصدر: ixbit