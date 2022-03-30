الذكاء الاصطناعي يفك شيفرة المخطوطات التبتية

أبلغ رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغيف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فك شيفرة المخطوطات التبتية القديمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتشكل تلك المخطوطات، حسب الرئيس الروسي، رصيدا فريدا للثقافة العالمية.

وقال:" في رأينا، تم الحصول على نتيجة مثيرة للاهتمام في مدينة (أولان أودي). وأضاف قائلا:" لدينا في أولان أودي مجموعة من المخطوطات الشرقية القديمة، تحفظ في معهد الدراسات المنغولية وعلم البوذية والتبت.

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وتحتوي المجموعة على آلاف المجلدات، باعتبارها أكبر مخزن في العالم للمخطوطات التبتية، لم يتم فك شيفرتها إلى حد الآن.

وقال الزملاء الذين يعملون هناك إنه عادة يستغرق فك شيفرة كل مخطوط عقودا، واستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي، وبالذات برنامج التعلم العميق الذي تعلم عملية فك الشيفرة. وعالج البرنامج 500 أثرا واستطاع التعرف على المخطوطات بدقة 94 %، ثم قدم الذكاء الاصطناعي نتيجة ممتازة بعد أن قمنا بترقيم النصوص.

وأوضح، سيرغييف أنه يوجد في مركز المخطوطات الشرقية هذا، حوالي 7 آلاف مخطوط منغولي مكتوب بالخط المنغولي القديم. وهناك كذلك مخطوطات مكتوبة بلغات قديمة أخرى، وقال العلماء في المعهد إنه أصبح من الممكن فك رموز كل هذه الآثار البالغ عددها 100000 نسخة على مدار حياة جيلنا.

وأعاد رئيس الأكاديمية الروسية إلى الأذهان إنه تم كذلك وضع نسخة متاحة للجميع من خريطة روسيا الأثرية. ويمكن الآن أن يتطلع عليها أي راغب على موقع الأكاديمية الإلكتروني.

المصدر: نوفوستي