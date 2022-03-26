Dell تطرح أحدث حواسبها المحمولة بمواصفات ممتازة

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Dell عن حاسبها المحمول الجديد الذي صمم لمنح المستخدمين أداء ممتازا وسرعة في الاتصال مع الشبكات.

ويأتي حاسب XPS 15 بهيكل أنيق ونحيف مصنوع من البلاستيك والمعدن، وزنه 1.8 كلغ تقريبا، ومجهز بشاشة بمقاس 15 بوصة، دقة عرضها (2840/2400) بيكسل وتعتبر من بين أفضل شاشات الحواسب المطروحة حاليا.

ويتمتع الحاسب بأداء ممتاز بفضل معالجات Core i5-12500H و Core i7-12700H و Core i9-12900HK من الجيل الـ 12 الجديد من Intel، وذواكر وصول عشوائي DDR5-4800 RAM تتراوح سعاتها ما بين 16 و64 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 4 تيرابايت.

وحصل هذا الجهاز على قدرات مميزة في معالجة الصور والفيديوهات وأداء ممتاز في التفاعل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية بفضل معالج رسوميات من نوع Nvidia GeForce RTX 3050.

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وجهزته Dell بشرائح موديم متطورة توفر له اتصالا سريعا مع أحدث أنواع شبكات الإنترنت اللاسلكية، كما زودته بمنافذ من أنواع مختلفة تسهل وصله مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: 4pda