"إنستغرام" يوفر حرّية أكبر للمستخدمين في التحكم بالمنشورات

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق ستسهل على المستخدمين التحكم بالمنشورات التي تظهر في صفحاتهم.

وقال القائمون على التطبيق إنهم أعادوا إلى تطبيقهم خيار "الخلاصة الزمنية" والذي يمكن من خلاله التحكم بآلية عرض المنشورات التي تظهر في صفحات المستخدمين بترتيب زمني عكسي بدلا أن يتم ترتيبها وفق الخوارزميات الرقمية التابعة لـ "إنستغرام".

📣 Chrono Update 📣



Today, we’re launching two new chronological views for your Instagram Feed – Following and Favorites. These options give you more choice and control over what you see in the app.



Let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/MBmPUUoGCV — Adam Mosseri (@mosseri) March 23, 2022

وبات بإمكان المستخدمين اختيار طريقتين لعرض المنشورات في صفحاتهم، الطريقة الأولى هي طريقة "المنشورات المفضلة" ومن خلالها تظهر للمستخدم منشورات الصفحات التي يتابعها المستخدم بشكل نشط، ومعها يمكن للمستخدم تحديد نحو 50 صفحة يتابعهم لتظهر له منشوراتها، أما الطريقة الثانية فتظهر للمستخدم منشورات الأشخاص الذين يتابعهم بشكل فعال عبر "إنستغرام".

We heard you loud and clear — chrono is back! 🚨



Two new chronological views have been added to your Feed. Tap “Instagram” on the top left of your app to switch between Favorites and Following. pic.twitter.com/737vVmo9aV — Instagram (@instagram) March 23, 2022

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وكانت شركة Meta المسؤولة عن تطبيق "إنستغرام" قد أشارت مؤخرا إلى أن التطبيق سيحصل على أدوات جديدة أيضا ستساعد الآباء على التحكم بخصوصية حسابات أبنائهم، وتمكنهم من معرفة الوقت الذي يقضيه أولادهم على التطبيق يوميا.

المصدر: 3dnews