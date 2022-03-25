موسكو تختبر تقنيات التعرف على الوجوه لدفع أجور النقل العام

أعلن مكتب عمدة موسكو أن الخبراء بدأوا بتجربة تقنيات Face Pay التي تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه لتوفير خدمات الدفع في حافلات النقل العام في المدينة.

وأشار بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمكتب إلى "أن المعدات الخاصة بخدمة Face Pay قد تم تثبيتها لتختبر بشكل تجريبي في إحدى حافلات النقل العام في موسكو، وسيتم تجربة هذه المعدات حاليا من قبل موظفي هيئات النقل في العاصمة، وقريبا ستتوفر هذه الخدمة ليتمكن المواطنون في العاصمة من دفع بدل النقل في المواصلات العامة".

Gettyimages.ru

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال نائب محافظ موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف: "من المهم بالنسبة لنا أن نوفر خيارات واسعة لأساليب دفع الأجرة في وسائل النقل العامة، في أبريل المقبل سنبدأ باختبار نظام Face Pay في وسائط النقل البري بشكل أوسع، اختبارات هذا النظام حاليا تتم بمشاركة موظفينا، لدينا خطط أيضا لإطلاق هذه الخدمة بشكل تجريبي في قطارات المترو التابعة لخط الدائرة المركزية في العاصمة الروسية، ومع ذلك ستترك خيارات طرقة الدفع في المواصلات مفتوحة للمواطنين.. استعمال خدمات Face Pay اليوم يعتبر طريقة أمنة وموثوقة في الدفع، ومنظومتنا يتم التحكم بها بشكل كامل من قبل الهيئات الحكومية المختصة في موسكو، ومن المستحيل أن يتم تعطيلها من الخارج.. Face Pay هي طريقة دفع غير تلامسية تماما، لن يكون مستخدموها بحاجة للمس هاتفهم الذكي أو أي شيء آخر، هذه الخدمة لن تكون إلزامية لجميع الركاب، خيارات الدفع الأخرى ستظل متاحة أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة المذكورة كانت قد أطلقت العام الماضي في جميع محطات مترو الأنفاق في موسكو، ويستخدمها اليوم أكثر من 80 ألف شخص في العاصمة.

المصدر: RT