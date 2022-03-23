روسيا تحدّث تطبيقها الحكومي لتقديم الخدمات الرقمية والاجتماعية

أعلنت وزارة التطوير الرقمي في الاتحاد الروسي عن نيتها تحديث تطبيق "Gosuslugi" المخصص لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين في البلاد.

وحول الموضوع قال وزير التطوير الرقمي في روسيا، منصور شاداييف: "وزارتنا تستعد للتحول إلى إصدار جديد من تطبيق Gosuslugi المخصص لتقديم الخدمات الرقمية في روسيا، من المقرر إطلاق نسخة جديدة من التطبيق مع نهاية مارس الجاري.. التطبيق سيصبح أكثر موثوقية وأسهل للاستعمال من قبل المستخدمين".

وأضاف "التطبيق الجديد سيحتوي على آلية المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إليه، وهي طريقة أكثر أمانا بالنسبة لخصوصية الحسابات، سيتم اعتماد الدخول عبر كلمة المرور وعبر رموز سرية ستصل للمستخدم عبر الرسائل إلى الهاتف".

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وذكرت وسائل إعلام روسية أن خدمات Gosuslugi Avto كانت قد تلقت مؤخرا تحديثات تسمح للمستخدمين بالاعتراض عبر الإنترنت على غرامات المرور التي فرضت عليهم اعتمادا على الصور والفيديوهات التي وثقتها الكاميرات المثبتة في شوارع البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الروس يعتمدون على تطبيق Gosuslugi في العديد من مجالات الخدمات الرقمية مثل الحصول على المعاملات الحكومية ودفع الضرائب والغرامات المالية.

المصدر: فيستي