DJI تطلق درونات مميزة تعمل في أقسى الظروف المناخية

أعلنت عملاقة صناعة التقنية DJI عن نماذج جديدة من الطائرات المسيرة القادرة على العمل في أكثر ظروف الطقس قسوة.

وتبعا لـ DJI فإن نموذجيها الجديدين من طائرات Matrice 30 صمما ليقدما خدمات تعجز عن تقديمها الدرونات الصغيرة المخصصة للاستخدامات المدنية، إذ سيكون بالإمكان استعمالها من قبل هيئات الإنقاذ ومؤسسات المسح الجيولوجي كونها مجهزة بتقنيات متطورة ولها القدرة على العمل في ظروف الطقس القاسية.

وتمتلك طائرات Matrice 30 حماية ضد الماء والغبار وفق معايير IP55، كما يمكنها العمل على ارتفاعات عالية وفي ظل تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر و50 درجة مئوية.

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وحصلت Matrice 30 على 3 كاميرات، كاميرا أساسية مجهزة بعدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا بعدسة بدقة 12 ميغابيكسل تتمتع بقدرة تقريب 16x، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8К وتوثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الثالثة فيها بدقة Full HD فتستعمل لتوجيه الطائرة أثناء التحليق.

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وتمتلك طائرتا Matrice 30 وM30T أجهزة قياس مسافات تعمل بالليزر، فيما يمتاز النموذج الثاني بوجود كاميرا حرارية تساعد على التحكم بالطائرة في الليل.

المصدر: ixbit