سياسات مواقع التواصل تدفع المستخدمين للبحث عن بدائل

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على المنصات الاجتماعية البديلة التي تثبت حضورا كبيرا بعد سياسات التضييق المنتهجة من قبل مواقع التواصل التقليدية.

استهل خبير تكنولوجيا المعلومات، محمود أبوغوش، حديثه بتعداد المنصات البديلة، كـ VK والذي يعتبر منافسا قويا لموقع "فيسبوك"، معتبرا أن لديه ميزات تضاهي "فيسبوك"، فهو يوفر إضافة لوضع المنشورات والفيديوهات، جودة عالية للفيديوهات والأفلام المحملة عليه على عكس "فيسبوك" الذي يخفض من جودة الفيديوهات الحقيقية، إضافة إلى خدمة سماع الموسيقى وتحويل الأموال عن طريق هذا التطبيق، كما تطرق أبوغوش لمنصة RuTube البديلة لموقع يوتيوب، وموقع Telegram للمحادثات والأخبار العاجلة.

أما حول خصوصية المستخدم، اعتبر أبوغوش أن هذه المنصات لها خصائص عديدة في حماية المعلومات، وتوفر للمستخدمين ميزات لحفظ أمن معلوماتهم، وخدمة الرسائل المشفرة.

وأضاف أبوغوش أن السياسات المتبعة من قبل القائمين على المنصات التقليدية كفيسبوك وإنستغرام، إن كان حديثا مع وسائل إعلام روسية، أو حتى في العالم العربي، ألحقت خسائر مادية بها، وقلّ عدد مستخدمي هذه المنصات، وبالتالي هذا سيقلل من هيمنة مواقع التواصل الأمريكية في المستقبل القريب.

المصدر: RT