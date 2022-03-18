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الجامعات الروسية تطوّر مناهج الماجستير الخاصة بالذكاء الاصطناعي

العالم الرقمي و Social media

الجامعات الروسية تطوّر مناهج الماجستير الخاصة بالذكاء الاصطناعي
iot.ru
صورة أرشيفية
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بدأت الجامعات الروسية عام 2022 بتأهيل طلاب الماجستير بناء على 83 منهجا جديدا في مجال الذكاء الاصطناعي.

أفاد بذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو وقال:" من المهم جدا بالنسبة إلينا في الظروف الراهنة إعداد الأخصائيين  في مجال القطاع المعلوماتي والذكاء الاصطناعي، إذ أن الأمن المعلوماتي للبلاد ومستوى تطور التكنولوجيات يتوقفان بالدرجة الأولى على كفاءة الكوادر في هذا المجال."

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وستظهر العام الجاري في إطار مشروع "الذكاء الاصطناعي" وبرنامج "رقمنة الاقتصاد" القومي 83 منهجا لطلاب الماجستير. وسيتم إعدادهما في الجامعات الروسية الرائدة، وبالدرجة الأولى في الجامعات المحلية.

وقد شاركت في وضع المناهج جامعة موسكو الحكومية وجامعة بطرسبورغ الحكومية وجامعة "إيتمو" القومية للبحوث العلمية وجامعة "باومن" التكنولوجية الحكومية وغيرها.

وستكون جامعة الشرق الأقصى الحكومية أول جامعة روسية ستبدأ في تطبيق برنامج الماجستير للذكاء الاصطناعي.

أما عاما 2023 – 2034 فسيشهدا تطبيق مناهج البكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: تاس

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