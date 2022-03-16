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Intel تنفق مليارات اليوروهات لتوسيع أعمالها في أوروبا

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Intel تنفق مليارات اليوروهات لتوسيع أعمالها في أوروبا
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أعلنت عملاقة صناعة التكنولوجيا Intel عن نيتها توسيع أعمالها وبناء منشآت جديدة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة "فإن الخطط التي وضعتها تقتضي إنفاق نحو 80 مليار يورو خلال السنوات العشر القادمة للاستثمار في مشاريع جديدة وبناء منشآت ومصانع في ألمانيا وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا وبولندا وفرنسا، ومن المفترض أن تساهم هذه المشاريع في إنتاج مختلف التقنيات الحديثة التي تشمل المعالجات وأشباه الموصلات، فضلا عن مشاريع التطوير والبحث العلمي".

وتبعا لتقارير إعلامية فإن "Intel تخطط لإنفاق نحو 17 مليار يورو لبناء منشآت جديدة لها في ألمانيا ستشمل مصنعين لإنتاج الرقائق الإلكترونية سيبدأ بناؤهما عام 2023، وسيعمل المصنعان على إنتاج رقائق Intel 20A و Intel 18A التي روجت لهما الشركة الأمريكية سابقا، وسيساهم بناء المنشآت بتوفير نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة".

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كما تخطط Intel أيضا لإنفاق نحو 12 مليار يورو لتوسيع مصنعها الحالي في إيرلندا، كما تسعى تبعا للتسريبات لاستحداث مركز جديد للتطوير والأبحاث في فرنسا، فضلا عن خططها للاستثمار في مناطق إضافية في عدة بلدان أوروبية مثل بولندا وإسبانيا وإيطاليا.

المصدر: فيستي

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