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Xiaomi تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة على الإطلاق

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة على الإطلاق
youtube/bryan cjd
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تستعد عملاقة صناعة التقنية Xiaomi لإطلاق حاسب محمول سيكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة الشبيهة من حيث الأداء.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب RedmiBook سيحصل على معالجات Intel Core i7-12650H من الجيل الثاني عشر، والتي يصل ترددها إلى 4.7 غيغاهيرتز، يوجد في كل معالج 16 نواة، 10 منها توفر معالجة سريعة للبيانات، و6 تعزز الأداء وتستهلك مقدارا قليلا من الطاقة.

ومن المفترض أن يأتي الحاسب بهيكل متين ونحيف مصنوع من الألومينيوم لايتعدى وزنه الـ 1.3 كلغ، وأن يجهز بشاشة بمقاس 15 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م تقريبا، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت.

وسيتميز هذه الحاسب من حيث البطارية إذ سيجهز ببطارية باستطاعة 45 واطا تكفيه ليعمل 11 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، كما سيزود بماسح لبصمات الأصابع لحماية سرية البيانات، وتقنيات متطورة تسهل التحكم به عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن تجهيزه بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنافذ مختلفة تسهل توصيله بالأجهزة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: ixbit

 

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