ارتفاع كبير في أعداد المستخدمين الجدد لشبكات التواصل الاجتماعي الروسية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لبلادها شهدت مؤخرا ازديادا كبيرا في أعداد المستخدمين الجدد.

وأشار القائمون على شبكة "VK" الروسية إلى "أن الجمهور اليومي للشبكة ازداد مؤخرا بنسبة 9% ليصل إلى 46 مليون شخص، كما ازداد عدد التسجيلات الجديدة لاستخدام الشبكة لأكثر من 4 مرات، وبات المستخدمون يضيفون بعضهم الآخر على الشبكة بنسبة 3 مرات أكثر من قبل".

ومن جهتهم أشار القائمون على شبكة "Odnoklassniki" الروسية للتواصل الاجتماعي أيضا إلى أن تسجيلات دخول المستخدمين الجدد إلى الشبكة ازدادت بنسبة 66% في الفترة الأخيرة، كما لوحظ ازدياد نسبة استعادة الحسابات القديمة على الشبكة بمقدار الثلث تقريبا، موضحين أن الروس باتوا مؤخرا أكثر نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

إقرأ المزيد

وكانت شبكة "VK" قد أعلنت العام الماضي أيضا عن ازدياد ملحوظ في نشاط المستخدمين، وتبعا لتحليلات Brand Analytics فإن عدد الرسائل التي تم تداولها كل شهر في الشبكة في فترة الخريف وصلت إلى 400 مليون رسالة.

وتعتبر "VK" من أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، وتضم أكثر من 400 مليون مستخدم، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة.

المصدر: فيستي+RT