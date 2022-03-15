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أحد أشهر تطبيقات أندرويد يتوقف عن العمل قريبا

العالم الرقمي و Social media

أحد أشهر تطبيقات أندرويد يتوقف عن العمل قريبا
youtube/YouTube Vanced
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أعلن القائمون على تطبيق Vanced YouTube أنهم مضطرون لإيقاف التطبيق بعد أن طالبتهم شركة غوغل بذلك.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق مستمر في العمل حاليا لدى الأشخاص الذين حملوه على أنظمة أندرويد لكنه لن يحصل على أية تحديثات مستقبلية، ومن المحتمل أن يتوقف عن العمل قريبا.

وأشار القائمون على التطبيق إلى "أن شركة غوغل أرسلت إليهم خطابا مطالبة إياهم بإيقاف التطبيق وإيقاف نشره، كما طالبت بإزالة جميع الإشارات إلى يوتيوب وإزالة جميع الروابط المتعلقة بمنتجات يوتيوب أيضا".

وجاء في مدونة تابعة لإحدى الصفحات الخاصة بالتطبيق "تم إيقاف Vanced، في الأيام المقبلة سيتم حذف روابط التحميل من الموقع الخاص بالتطبيق، نحن نعلم أن هذا شيء لا يريد جمهورنا سماعه لكننا مضطرون للقيام به، شكرا لكم جميعا لدعمنا على مر السنين الماضية".

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ويعتبر Vanced YouTube بمثابة تطبيق معدل عن تطبيق يوتيوب المخصص لأجهزة أندرويد، لكنه يسمح للمستخدمين بشكل مجاني بحظر جميع الإعلانات التي تظهر لهم في الفيديوهات ودون الحاجة لاستخدام اشتراك Premium، كما يحوي على بعض أدوات التحكم بمظهر العرض مختلفة عن تلك المخصصة لتطبيق يوتيوب في أندرويد.

المصدر: 4pda

 

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