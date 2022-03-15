سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتفها المصفح الجديد
تتحضر سامسونغ للإعلان عن النموذج الجديد من هواتف Galaxy Xcover التي تتمتع بهياكل متينة تجعلها مرغوبة من محبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Galaxy Xcover Pro 2 سيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المقوى، ومحمي بطبقات من المطاط المرن، وسيكون الهيكل مضادا للماء والغبار والصدمات، أبعاده (159.9/76.7/10) ملم.
أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م قريبا، وستحمى بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
Order the Samsung Galaxy XCover Pro on @verizonbusiness, a rugged phone that elevates the capabilities of every team member, wherever their job takes them: https://t.co/xQWhkidwyWpic.twitter.com/L3CGhzFAxp— Samsung Healthcare (@SamsungHealth) April 20, 2020
وسيعمل الهاتف بمعالج Exynos 9611، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وسيزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (25+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
كما سيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM.
المصدر: 3dnews