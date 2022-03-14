استخدام "واتس آب" يصبح أكثر أمانا عبر المتصفحات

أعلنت شركة "ميتا" عن تطوير تقنيات جديدة تجعل استعمال "واتس آب" أكثر أمانا عبر متصفحات الويب.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أنهم أطلقوا ما يسمى بـ Code Verify، وهي إضافة برمجية جديدة هدفها تحسين خصوصية بيانات المستخدمين عند الدخول إلى "واتس آب" عبر متصفحات الويب.

والهدف من هذه الإضافة تبعا للخبراء هو تعقيد إمكانية اختراق الرسائل المشفرة "من طرف إلى طرف" في "واتس آب"، إذ تعتمد Code Verify على فحص امتدادات المتصفح لتتبين فيما إذا كانت امتدادات متصفح آخر تتداخل معها أي أن البيانات قد تسرب إلى طرف ثالث.

WhatsApp is announcing Code Verify!



Thanks to this extension, you can verify the integrity of your version of WhatsApp Web so you are sure you're using an authentic version.https://t.co/Txb5u4soUi — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 10, 2022

وبمجرد الانتهاء من الفحص يظهر للمستخدم إشارة خضراء تعني أن استعمال "واتس آب" عبر صفحة الويب التي يستعملها آمن، أما في حال ظهر للمستخدم إشارة برتقالية فهذا يعني أن المستخدم يحتاج إلى تحديث صفحة الويب أو أن لديه إضافة متصفح منفصلة تتداخل مع Code Verify، أما في حال ظهور لون أحمر فهذا يعني وجود مشكلة في التصفح وتعرض الخدمة على المستخدم معالجتها.

WhatsApp Web has become even more🔒secure. Code Verify is an #opensource web browser extension that ensures your #WhatsApp Web code hasn’t been tampered with or altered. Find out more about Code Verify & how to use it: https://t.co/RlCfDZ9pTm — Engineering at Meta (@fb_engineering) March 10, 2022

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وكان القائمون على تطبيق "واتس آب" قد أعلنوا مؤخرا أيضا عن اختبار ميزات جديدة للتطبيق منها ميزة ستساعد المستخدمين بالرد على الرسائل برسوم تعبيرية، وميزات أخرى لتعديل الفيديوهات والصور لاستعمالها في المراسلات.

المصدر: 4pda