تسريب مواصفات هاتف OnePlus المنافس لأجهزة سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالهاتف الذي ستطرحه OnePlus ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة التي تعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيحصل على شاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 619.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Specs



•6.59" FHD+, 90Hz

•Qualcomm Snapdragon 695

•6/8GB RAM

•128/256GB Storage

•Rear Cam- 64MP + 2MP mono + 2MP macro

•Front Cam- 16MP

•5,000mAh Battery

•33W Charging

•Android 11, OxygenOS 11



3.5mm Jack

No Alert slider

Side-mounted FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 11, 2022

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وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات OxygenOS 11، وسيحوي منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشراح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى عبر "بلوتوث-5.1"، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit