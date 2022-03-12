هاتف آخر من Honor يكتسح سوق الأجهزة الذكية

أعلنت Honor عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع أن يحقق رواجا كبيرا في الأسواق العالمية لسعره المنافس بالنسبة لمواصفاته.

ويأتي هاتف X8 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده 0163،4/74.7/7.5) ملم، وزنه 177 غ.

أما الشاشة فيه فجاءت IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 610.

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وحصل الجهاز أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+5+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.

المصدر: 4pda