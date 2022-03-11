أبرز ما يميز جهاز MatePad المحمول الجديد من هواوي

استعرضت هواوي مؤخرا جهازا محمولا جديدا صمم ليناسب محبي القراءة والأشخاص الذين يتداولون الوثائق الرقمية.

ويأتي جهاز MatePad Paper على شكل حاسب لوحي أنيق التصميم، أبعاده (225.2 x 182.7 x 6.65) ملم، ووزنه 360 غ، ومجهز بغطاء واق مرن لحمايته من الصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة بمقاس 10.3 بوصة، دقة عرضها (1872/1404) بيكسل، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي تصل سرعة استجابته إلى 26 جزءا من الثانية ما يجعل الكتابة غاية في السلاسة.

ويعمل هذا الجهاز كحاسب لوحي لمشاهدة الفيديوهات، وكقارئ نصوص ذكي يمكن استعماله للقراءة أو تحرير النصوص والملاحظات اللازمة لمختلف أنواع الأعمال وإرسالها عبر الإنترنت.

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ويضمن الأداء السريع له معالج Kirin 820E، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP6، و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذواكر داخلية بسعة 64 غيغابايت.

كما جهزته هواوي بشرائح للاتصال مع شبكات +WiFi 6 الحديثة، ومنافذ USB لوصله مع الأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3625 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: 4pda