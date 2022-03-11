سوني تعلن عن سماعات لاسلكية صغيرة لم تطلق مثلها من قبل!

كشفت سوني عن سماعات لاسلكية جديدة فريدة من حيث التصميم والمواصفات، زودتها بأحدث تقنيات أجهزة الصوتيات المتوفرة حاليا.

ومن أبرز الأشياء في LinkBuds الجديدة هو أن كل سماعة صغيرة فيها جاءت مؤلفة من قسمين، قسم على شكل دائرة مفرغة تثبت داخل فتحة الأذن وتتوزع داخله مكبرات الصوت، وقسم آخر يبرز من الأذن قليلا ثبتت فيه المعالجات والمايكروفونات.

وصممت هذه السماعات لتوفر أداء ممتازا لمحبي الموسيقى ومحبي تقنيات الواقع المعزز، إذ حصلت على دعم لتقنية الصوت المحيطي، كما حصلا على تقنية محرك تحسين الصوت الرقمي DSEE، وزودت بمعالجات V1 المتطورة من سوني.

وزودتها سوني بخاصية Wide Area Tap للتحكم بالأصوات عبر النقر الخفيف على جانبي هيكل السماعة، إضافة إلى إمكانية التحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

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وصمم هيكل هذه السماعات ليكون مقاوما للماء والغبار وفق معيار IPX4، كما جهزت سوني LinkBuds ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 5 ساعات بالشحنة الواحدة، وجهزتها بمحفظة بلاستيكية صغيرة فيها بطاريات إضافية تكفي لشحن السماعات لتعمل 12 ساعة إضافية.

المصدر: 4pda