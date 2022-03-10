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سامسونغ تحضّر لإطلاق هاتف 5G من الفئة المتوسطة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تحضّر لإطلاق هاتف 5G من الفئة المتوسطة
twitter.com/SamMobile
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تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مقبول سيكون من بين أبرز الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G هذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy M53 5G التجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.6/77.5/8.5) ملم.

وسيعمل الجهاز على الأغلب بمعالج PERFORMANCEQualcomm  Snapdragon 730، أو معالج Dimensity 900 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وسيحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews

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