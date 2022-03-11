خبر سار لمستخدمي "آيفون" مع تحديث ينهي معاناة بدأت مع جائحة "كوفيد-19"!

أكدت شركة آبل أن طرح تحديث iOS 15.4 الذي طال انتظاره سيأتي في وقت ما من الأسبوع المقبل.

وسيتيح iOS 15.4، الذي تم اختباره في النسخة التجريبية منذ يناير، لمستخدمي آيفون فتح هواتفهم الذكية أثناء ارتداء قناع.

كما يتضمن 37 رمزا تعبيريا جديدا، بما في ذلك رجل حامل، وإطار دراجة نارية، وزلاجة، وكرة ديسكو.

وهناك أيضا صوت جديد "محايد جنسانيا'' لمساعده الذكي Siri، المسمى Quinn، الذي سجله عضو في مجتمع LGBTQ +.

ويأتي تأكيد آبل في أعقاب الكشف عن منتجات جديدة يوم الثلاثاء.

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وأعلن عن توفر نظام التشغيل iOS 15.4 من قبل شركة آبل في بيان صحفي لإصدارات خضراء جديدة من آيفون 13.

وتقول الشركة في أسفل الإصدار بنص صغير: "سيكون نظام التشغيل iOS 15.4 متاحا كتحديث مجاني للبرامج بدءا من الأسبوع المقبل".

ولم تكشف الشركة عن اليوم الذي سيكون متاحا فيه، على الرغم من أن Verge تشير إلى أنه قد يكون في اليوم نفسه الذي تصبح فيه أجهزة آيفون الخضراء متاحة - 18 مارس.

ومنذ ما يقرب من عامين منذ بدء جائحة "كوفيد"، تسمح آبل أخيرا لمستخدمي آيفون بفتح الهاتف باستخدام Face ID عند ارتداء قناع الوجه.

وتلقى Face ID، نظام التعرف على الوجه من آبل، أخيرا التحديث المهم للغاية كجزء من iOS 15.4، والذي كان يخضع لاختبار تجريبي طوال شهر فبراير.

ووفقا لمستخدم iOS الذي يتخذ من فلوريدا مقرا له، براندون بوتش، والذي نشر لقطات شاشة للميزة على "تويتر" في يناير، يتعين على المستخدمين أولا الانتقال إلى إعدادات آيفون الخاصة بهم والنقر فوق "Face ID"، متبوعا بـ "Use Face ID With a Mask" للتبديل بين الخيار وإيقافه.

وأيضا، ستعمل الميزة الجديدة فقط على آيفون 12 والإصدارات الأحدث، وفقا لـ 9to5Mac، ما يعني أن المستخدمين العالقين مع آيفون 11 أو أي شيء أقدم سيظلون مضطرين إلى خلع قناعهم لتشغيل Face ID.

المصدر: ديلي ميل