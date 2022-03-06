TikTok يعلق البث المباشر في روسيا عملا بالقانون الروسي لمكافحة التضليل الإعلامي

علق تطبيق TikTok خاصية البث المباشر ونشر محتوى جديد للمستخدمين في روسيا عملا بأحكام القانون الروسي لمكافحة التضليل الإعلامي.

وقالت الشركة: "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا. وبسبب قانون "التضليل الإعلامي" الجديد في روسيا، ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد على تطبيقنا، وبينما ننظر في التداعيات الأمنية لهذا لن تتأثر خدمة تبادل الرسائل لدينا".

وسيقيّم المشرفون على التطبيق الظروف في روسيا لتحديد موعد استئناف خدماته.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على قانون "التضليل الإعلامي" الذي ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على نشر المعلومات المزيفة الرامية لتشويه سمعة الجيش الروسي، والداعية لفرض العقوبات على روسيا.

المصدر: نوفوستي