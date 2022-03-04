آبل تكشف قريبا عن أحدث هواتفها ومنتجاتها الذكية

أعلنت شركة آبل الثامن من الشهر الجاري موعدا لعقد حدث "Peek Performance" المفترض أن تكشف خلاله عن أحدث هواتفها ومنتجاتها الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحدث سيعقد عبر بث مباشر ليتمكن المتابعون من مشاهدته عبر الموقع الرسمي للشركة وعبر المواقع التابعة لآبل على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى العديد من المحللين أن ألوان التفاحة التي ظهرت في الإعلان الترويجي الذي نشرته آبل للحدث تشير إلى ألوان الأجهزة الذكية التي ستكشف عنها الشركة.

Wonder ahead. Tune in for a special #AppleEvent on March 8 at 10 a.m. PST. ⁰



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/alsyyPz9Qg — Apple (@Apple) March 2, 2022

وكان الصحفي الشهير مارك غورمان قد توقع في وقت سابق أن آبل ستكشف عن الجيل الجديد من هواتف iPhone SE العام الجاري، كما قد تكشف أيضا عن الجيل الأحدث من حواسب iPad Air، وقد تعلن خلال الحدث في مارس الجاري عن نظام iOS 15.4 وميزاته الجديدة.

كما ألمح غورمان إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز ذكي جديد مجهز بشاشة قابلة للطي، سيجمع ميزات حواسب iPad وMacBook في وقت واحد.

Gurman: Apple's mysterious 20" foldable could be MacBook/iPad hybrid with touchscreen keyboard https://t.co/xqTZ0WwnY1 by @joseadorno — 9to5Mac.com (@9to5mac) February 27, 2022

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وتشير التسريبات إلى أن هواتف iPhone SE الجديدة ستحصل على شرائح موديم تمكنها من العمل مع شبكات 5G، كما ستعمل بمعالجات A15 التي ستمنحها قدرات مميزة للتعامل مع البيانات والكاميرات الحديثة، وقد تحتفظ هذه الهواتف بميزة Touch ID التي طرحت في أجهزة آيفون سابقا.

المصدر: 4pda