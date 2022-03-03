Amazon تنافس سوني وتدخل عالم ألعاب الفيديو الإلكترونية

أعلنت شركة Amazon أنها بدأت بتوفير خدمة Luna السحابية لألعاب الفيديو التي يتوقع لها أن تشكل منافسة لخدمات سوني الشبيهة.

وأشارت Amazon إلى أنها كانت قد كشفت عن هذه الخدمة عام 2020، لكنها وفرتها حينها لعدد محدد من المستخدمين لاختبارها، واليوم باتت متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ويفترض أن تصل لعدة بلدان أخرى هذا العام.

ومن خلال الخدمة الجديدة يمكن للمستخدمين الحصول على الألعاب وخدماتها السحابية عبر الاشتراك بقنوات مدفوعة، إذ يمكن الاشتراك بقناة +Luna بمبلغ قدره 5.99 دولار شهريا، كما يمكن الاشتراك بقناة Family Channel بمبلغ شهري قدره 2.99 دولار.

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وتقدم القناة الاساسية لهذه الخدمة أكثر من 100 لعبة فيديو، بينما تضم القناة العائلية نحو 35 لعبة تناسب مختلف الأعمار لكافة أفراد الأسرة.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة لأصحاب الحواسب أو الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بأنظمة ويندوز وأندرويد وiOS ، كما يمكن توصيل هذه الأجهزة بكاميرات ومايكروفونات خارجية لمنح المستخدم تأثيرات أفضل أثناء اللعب.

المصدر: 4pda