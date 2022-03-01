TikTok يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق TikTok الشهير أن التطبيق سيحصل على ميزة انتظرها مستخدموه لسنوات.

وتبعا للقائمين على التطبيق فإن مستخدمي TikTok سيكون بإمكانهم توسيع الحد الأعلى لتسجيل الفيديو عبر التطبيق لتصل المدة لعشر دقائق، أي أنها ستصبح أكثر بثلاث مرات تقريبا مما هي عليه حاليا.

ويأتي هذا التعديل بعد أن لاحظ الخبراء في TikTok التفاعل الكبير مع المستخدمين اعتبارا من يوليو الماضي حيث سمح للمستخدمين بزيادة مدة تسجل الفيديو عبر التطبيق حينها إلى 3 دقائق.

TikTok creeping in on YouTube territory



I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

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وجاء في بيان صادر عن الشركة المسؤولة عن التطبيق "نفكر دائما بطرق مبتكرة لإضفاء قيمة جديدة على مجتمعنا الإلكتروني وإثراء تجربة TikTok، العام الماضي قدمنا فرصة للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو أطول، واليوم متحمسون لمنحهم القدرة على تحميل مقاطع تصل مدتها إلى 10 دقائق، نأمل من خلال هذه الميزة أن نساعد المستخدمين وصناع المحتوى عبر العالم بإطلاق العنان لمزيد من الإبداعات".

ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستساعد الكثير من المستخدمين على صنع فيديوهات أغنى محتوى وخصوصا الفيديوهات التي تتعلق بشؤون التجميل والطهو والفيديوهات التعليمية وغيرها من المجالات التي تلاقي رواجا واسعا حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: 4pda