ببطارية وكاميرات ممتازة.. طرح أحد أفضل الهواتف لهذه السنة

بدأت Vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله أحد أفضل أجهزة أندرويد المحمولة.

وحصل هاتف iQOO 9 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.8/75.2/8.8) ملم، وزنه 204 غرامات، ومحمي بإطارات من الألومينيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وجهّز بشاشة LTPO2 AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، معدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين واقعية عالية للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 مع واجهات Funtouch 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 و512 غيغابايت.

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ويتميز الهاتف بكاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+16) ميغابيكسل، والقادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 120 واطا.

المصدر: ixbit