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سامسونغ تطرح هواتف جديدة متطورة ومنافسة من حيث السعر

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطرح هواتف جديدة متطورة ومنافسة من حيث السعر
youtube/Zeibiz
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تستعد سامسونغ لإطلاق هواتف جديدة من فئة Galaxy-A، مزودة بكاميرات وتقنيات جيدة، ستطرحها بأسعار منافسة في الأسواق العالمية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير هاتفين من الفئة المذكورة، أحدهما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة، والآخر سيتمتع بأداء ممتاز وكاميرات جيدة.

وسيحصل الهاتف الثاني Galaxy A23 على هيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 272 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-12" على الأغلب، ومعالج Exynos 7884، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

 

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