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سامسونغ تحدث تغيّرا جذريا في أنظمة تشغيل ساعاتها

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تحدث تغيّرا جذريا في أنظمة تشغيل ساعاتها
legion-media.ru
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ تنوي تزويد أنظمة تشغيل ساعاتها الذكية بميزات جديدة مهمة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعات Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic ستحصل على تحديث جديد لنظام التشغيل سيحمل معه العديد من الميزات التي تتعلق بمراقبة الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين.

ومع النظام الجديد ستحصل الساعات على واجهات استخدام إضافية لتسهيل عرض اختصارات التطبيقات على شاشاتها، كما ستحصل تطبيقات اللياقة البدنية على نصائح مهمة لمساعدة المستخدم على حرق الدهون ودعم البنية العضلية والمفاصل والهيكل العظمي، وسيجهز تطبيق Samsung Health بجداول جديدة لمراقبة معدلات النوم والرياضة ومعدلات الخطوات التي يمشيها المستخدم يوميا.

سامسونغ تحدث تغيّرا جذريا في أنظمة تشغيل ساعاتها
youtube/REC Anything

وسيزود النظام بميزة "التدريب المتقطع" المخصصة لمساعدة العدائين وراكبي الدراجات على إجراء تدريبات مكثفة، كما ستحصل الساعات معه على ميزات تساعد معرفة آلية التنفس ومعدلات العرق التي يفرزها الجسم أثناء التمرين.

سامسونغ تحدث تغيّرا جذريا في أنظمة تشغيل ساعاتها
youtube/REC Anything
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ومن المفترض أن تتحسن في الساعات آلية مراقبة معدلات النوم اليومية، وأليات مراقبة معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، فضلا عن حصول الساعات على برمجيات إضافية لتسهيل التحكم بها عن بعد عبر الهواتف أو من خلال الأوامر الصوتية.

المصدر: 4pda

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