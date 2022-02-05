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حاسب أندرويد متطور بمواصفات منافسة يعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

حاسب أندرويد متطور بمواصفات منافسة يعمل مع شبكات 5G
youtube/Lenovo
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من بين أبرز الحواسب اللوحية المطروحة في الأسواق العالمية حاليا يأتي جهاز Lenovo Tab P11 5G لما يحمله من مواصفات عملية وأداء سريع.

وحصل الحاسب على هيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (258/163/7.9) ملم، وزنه 520 غ، ومزود بلوحة مفاتيح خارجية تمكّن من استعمال الجهاز كحاسب محمول متكامل.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير واقعية ممتازة للصور والفيديوهات، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزود بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

المصدر: ixbit

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