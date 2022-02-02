السعودية تدشن تقنية WiFi-6e وتجري أول تجربة إقليمية للاتصال عبر الأقمار الصناعية

دشنت السعودية الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي، ومضاعفة استيعاب المستخدمين.

ووفق صحيفة "الرياض" أصبحت السعودية بذلك الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi وأجرت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية "LEO Satellite" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها على عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة.

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وأفادت الصحيفة بأن جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة وينعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 وحتى 3 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن تقنية WiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 غيغا بايت / ثانية، كما ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة.

ومن المتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات واي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليار دولار في العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030.

وبين محافظ هيئة الاتصالات أن الهيئة تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية "LEO Satellite"، بما يكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة ويعزز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي.

وبلغ حجم سوق الفضاء العالمي في العام 2020، 341 مليار دولار، ومن المتوقع نموه إلى 576 مليار دولار بحلول العام 2030.

وأضاف التميمي أن الهيئة ستعقد مزادا جديدا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام، والذي سيجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، الأمر الذي سيضاعف من مساهمة تقنية الجيل الخامس في الناتج المحلي بأكثر من 11 ضعفا، حيث من المتوقع ارتفاعها من 1.4 مليار دولار في العام 2021 إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول العام 2030.

شهد الكشف عن مبادرات الهيئة في برنامج المحتوى الرقمي، وتسليم موبايلي جائزة أفضل تجربة للمستخدمين لعام 2021، وتدشين تقنية WiFi-6e بالمملكة ..

📹| ⁦مشاهد⁩ من ⁦اليوم⁩ الثاني⁩ لمؤتمر #LEAP22pic.twitter.com/uMZ0JIVELZ — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) February 2, 2022

📹| هذا سيتيح لنا تقديم حلول مبتكرة لتقنيات إنترنت الأشياء، وسيسهم في زيادة الناتج المحلي لأكثر من 18 مليار دولار بحلول 2030

🇸🇦 المملكة تدشن تقنية WiFi-6e وتصبح الأولى عالمياً في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية الـ WiFi#LEAP22pic.twitter.com/idoqUeTd7N — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) February 2, 2022

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية