السعودية.. 1.1 مليار دولار استثمارات للارتقاء بالمحتوى الرقمي والإنتاج الإعلامي

أعلن مؤتمر "LEAP22" يوم الأربعاء إطلاق برنامج "Ignite" الجديد لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه باستثمارات جديدة لدعم الجيل التالي من الاتصالات والبنية التحتية في السعودية.

كما أعلن عن شراكة جديدة ستشهد افتتاح "تريند مايكرو" لمقرها الإقليمي في الرياض.

وجاءت أحدث مجموعة من الإعلانات خلال اليوم الثاني من المؤتمر الذي تستضيفه مدينة الرياض ويعد أضخم حدث تقني دولي ينعقد بدعم من الرياض لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة تحقيقا لأهداف رؤية 2030.

ويعد البرنامج والاستثمارات الجديدة جزءا من خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة وتسخير موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح اقتصادا رقميا دوليا رائدا.

وكشف مجلس المحتوى الرقمي عن إطلاق برنامج Ignite الجديد الذي من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز رائد لمحتوى الترفيه الرقمي والإنتاج الإعلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة شاملة لجذب شركات المحتوى الرقمي وتعزيز نمو قطاع المحتوى والإعلام المحلي.

ويسعى برنامج Ignite إلى مضاعفة حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة إلى ثلاثة أضعاف في مجال الألعاب والصوت والفيديو والإعلان، ويدعم البرنامج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، تشمل حوافز تضم الدعم المالي للشركات المحلية والإقليمية والدولية والشركات الناشئة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وبرامج تنمية المواهب وتحسين السياسات واللوائح الجديدة لتمكين القطاع من النمو بوتيرة أسرع.

انسى ضغط العمل

مع روبوتات #ليب22



Forget work stress with robots #LEAP22pic.twitter.com/MvkdoQUa1F — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) February 2, 2022

وستتوفر الدورات التدريبية في ثلاثة مجالات هي الألعاب الإلكترونية والأفلام والإعلانات الرقمية، لتدريب أكثر من 4.400 مشارك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستضمن برامج التدريب أن تقوم المملكة بتطوير مجموعة المهارات التي يتطلبها القطاع ومنح الشباب السعودي المهارات التي من شأنها أن تحسن فرص العمل لديهم.

وسيشمل البرنامج صندوقا استثماريا للأفلام سيخصص لتعزيز البنية التحتية وتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام المنتجة محليا، إضافة إلى صندوق آخر سيركز على الألعاب الإلكترونية وتطويرها وإنشاء البنية التحتية المطلوبة، مثل استوديوهات الألعاب الإلكترونية.

من جهتها، أعلنت "تريند مايكرو" إطلاق مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة الرياض، وبحيرة بيانات الأمن وغيرها من الاستثمارات في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 50 مليون دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التزام "تريند مايكرو" لحماية الشركات الخاصة والعامة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة.

وكشفت "تريند مايكرو" عن بحيرة بيانات الأمن السحابي (البرامج كخدمة SaaS) وتقنيات أمن الأجهزة الطرفية وأمن الشبكات، إضافة إلى حلول الكشف والاستجابة الموسعة التي سيتم توفيرها محليا من داخل المملكة، وتُعدّ "تريند مايكرو" أول شركة عالمية للأمن السيبراني تطلق مقرها الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبحيرة البيانات السحابية المحلية في المملكة.

وتعد بحيرة بيانات الأمن الرقمي مستودعا مركزيا يهدف إلى حفظ وإدارة جميع السجلات أو مصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بشؤون أمن الشركات، وتوفر هذه البحيرة مكانا واحدا وشاملا يمكن من خلاله تخزين بيانات الأمن الرقمي وتحليلها والبحث عنها واستخدامها.

كما أعلنت الشركة أيضا إنشاء مركز امتياز للموارد الاستشارية الخاصة بخبراء الأمن السيبراني في المملكة، وستقوم بتطوير الخدمات والمبادرات لمساعدة الشركات على تعزيز أمنها السيبراني، فضلا عن إنشاء برامج من شأنها أن تنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وقضايا السلامة العائلية على الإنترنت.

ويتوقع أن يصبح مؤتمر LEAP التقني أكبر منصة تقنية في العالم في إطلاقته الأولى، وسيسلط الضوء على المنظومة العالمية الشاملة للابتكار، وسيوجِد جسر وصل بين رواد القطاع وأصحاب الأفكار المبتكرة والاستثنائية والشركات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين لاختبار تقنيات المستقبل الرائدة والتعرف عليها.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية