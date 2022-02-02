روسيا تختبر شبكات +5G لنقل البيانات بسرعة كبيرة

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا عن بدء اختبار معدات جديدة لشبكات 5G+ الخلوية التي ستوفر سرعة كبيرة في نقل البيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الوزارة بدأت باختبار المعدات في العاصمة موسكو بالتعاون مع شركة هواوي، وبالاشتراك مع خبراء تابعين لمعهد الأبحاث الراديوية الروسي، ومن المفترض أن ينشر المعهد نتائج الاختبارات قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشار الخبراء في المعهد إلى أن الترددات التي تصل إلى 6 غيغاهيرتز، والمستخدمة مع المعدات للشبكات الجديدة ستستعمل مستقبلا مع أحدث تقنيات الاتصال الخلوي، وستعوض جزئيا عن الترددات التي تتراوح ما بين 3.4 و3.8 غيغاهيرتز المستعملة حاليا مع شبكات 5G، وأن شركة هواوي أصبحت أول شركة تطور معدات اختبارية لشبكات +5G التي قد تعتمد ترددات تتراوح ما بين 6.4 و7.1 غيغاهيرتز.

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وتعتبر الاختبارات التي يجريها المعهد مع هواوي هي الأولى من نوعها التي تجرى خارج الصين، ومن المفترض أن يقوم الخبراء خلالها بالتحقق من آلية عمل المعدات، والتأكد من الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات، والأماكن الأنسب لنقاط استقبال الإشارات.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، كان قد أوعز لوزارة التنمية الرقمية ووزارة الصناعة والتجارة في البلاد بتقديم مقترحات إلى الحكومة عن جدوى تطوير شبكات الجيل السادس الخلوية في البلاد.

المصدر: فيستي