مايكروسوفت توفر أحد أهم تطبيقاتها لشريحة أكبر من المستخدمين

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توفير تطبيق Microsoft Lists لشريحة أكبر من مستخدمي الحواسب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق بات متاحا بنسخة اختبارية لمستخدمي حسابات مايكروسوفت العاديين، ولا يشترط أن يكونوا منضمين إلى برنامج Microsoft 365. أو ممن يدفعون اشتراكات شهرية ضمن برنامج Office 365.

وأوضحت مايكروسوفت أنها ستوفر هذا التطبيق لأول 200 ألف شخص من ممتلكي حسابتها الإلكترونية يقومون بتسجيل طلب للحصول عليه عبر موقع lists.live.com، وسيستفيد منه أصحاب الشركات الصغيرة أو المستخدمين الذين يتبادلون البيانت مع أشخاص آخرين يستعملون برمجياتها عبر الحواسب.

وستأتي النسخة التجريبية من التطبيق ببعض القيود إذ سيتمكن المستخدم من خلالها من استحداث 50 قائمة فقط للبيانات تضم كل قائمة 2000 عنصر كحد أقصى و200 ميغابايت من الملفات والصور والفيديوهات، كما لن تتوفر هذه النسخة حاليا للمستخدمين عبر الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و iOS.

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وكانت مايكروسوفت قد طرحت التطبيق لأول مرة عام 2020، وصممته ليتمكن المستخدمون من خلاله من صنع قوائم وملفات لبياناتهم، وتبادل هذه البيانات بسهولة مع الآخرين عبر الإنترنت.

المصدر: 4pda