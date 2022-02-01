 
مباشر

باناسونيك تبتكر طرقا جديدة لتطوير عدسات كاميرات الهواتف

العالم الرقمي و Social media

باناسونيك تبتكر طرقا جديدة لتطوير عدسات كاميرات الهواتف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sahy

أعلنت شركة باناسونيك عن ابتكار جديد لتحسين عالم عدسات كاميرات الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار الخبراء في باناسونيك إلى أنهم ابتكروا طريقة جديدة لقولبة الزجاج بحيث تصبح عملية تصنيع العدسات أسهل وأكثر موثوقية.

وأوضح الخبراء أن التقنية الجديدة هي تقنية تشبه تلك المستخدمة مع عدسات الأشعة ما تحت الحمراء لكنها ستستعمل مستقبلا مع العدسات شبه الكروية المعتمدة في الهواتف الذكية، وسيستخدم معها زجاج كالكوجينيد لتعزيز أداء الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

باناسونيك تبتكر طرقا جديدة لتطوير عدسات كاميرات الهواتف
gsmarena.com/
إقرأ المزيد
آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية
آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية

والمميز في التقنية الجديدة أيضا هو أنها تسهل تصنيع العدسات بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 3 و40 ملم، كما لا تستخدم معها مواد لاصقة لتثبيت العدسات ما يمنع تلوث حواف العدسة ويزيد دقة التصوير في الكاميرات.

ومن المتوقع أن تساعد الفكرة الجديدة باناسونيك على توسيع أعمالها في إنتاج كاميرات الهواتف، كما يمكن أن تخدمها مستقبلا في دخول أسواق جديدة لإنتاج العدسات لأجهزة إلكترونية أخرى.

المصدر: ixbit

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا