 
مباشر
عاجل
تركيا: تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني في سنجار

Caviar تطلق هواتف آيفون مميزة لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة

العالم الرقمي و Social media

Caviar تطلق هواتف آيفون مميزة لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة
youtube/Caviar Global
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9i5

كشفت Caviar الروسية عن نماذج معدلة مميزة من هواتف آيفون صممت لتلبي أذواق محبي الساعات السويسرية الفاخرة.

وصممت Caviar عدة نماذج جديدة من هواتف iPhone 13 Pro  أضافت عليها لمسات فنية مميزة، وزودتها بهياكل من الذهب والتيتانيوم، وزينت هذه الهياكل بشعارات ولوحات أرقام تشبه تلك الموجودة على ساعات Patek Philippe و Audemars Piguet و Vacheron Constantin السويسرية الباهظة الثمن.

وحصلت الهواتف التي صنعت بتصاميم Patek Philippe و Audemars Piguet على هياكل من التيتانيوم مزينة برسومات بنقوشات تشبه أشكال أحزمة الساعات المعدنية، وسيطلق من كل نموذج 99 نسخة بأسعار تبلغ 6600 دولار تقريبا.

Caviar تطلق هواتف آيفون مميزة لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة
ixbt.com
إقرأ المزيد
Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة!
Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة!

أما النماذج التي حصلت على تصاميم  Vacheron Constantin فزينت هياكلها بالذهب والتيتانيوم، وسيصنع منها 7 نماذج فقط، لتباع بأسعار تتراوح ما بين 42 و55 ألف دولار.

المصدر: 4pda

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا