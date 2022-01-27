سامسونغ تكشف عن هواتفها وحواسبها الجديدة قريبا

أعلنت سامسونغ التاسع من فبراير القادم موعدا لحدثها التقني الجديد الذي ستكشف فيه عن مجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة الذكية المميزة.

وأشارت الشركة خلال الفيديوهات الترويجية للحدث المنتظر إلى أنه سيبث مباشرة عبر الإنترنت، وسيكون بإمكان عشاق أجهزتها التعرف على كل ما هو جديد لديها في عالم الإلكترونيات.

ويتوقع أن تكشف سامسونغ خلال الحدث عن عدة هواتف "غالاكسي" جديدة سيكون من أبرزها هواتف Galaxy S22، و+S22، وS22 Ultra، إذ ينتظر أن يحصل الهاتف الأخير على تقنيات مميزة وقلم ذكي ليحل محل هواتف NOTE هذا العام، كما يتوقع أن تكشف الشركة أيضا عن عدة هواتف متوسطة الفئة من أسرتي "A" و"M".

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ومن المفترض أن يجهز S22 Ultra أيضا بشاشةAMOLED بمقاس 6.8 بوصة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1700 شمعة/م تقريبا.

وسيشهد الحدث المنشود على الأغلب الكشف عن الجيل الجديد من ساعات سامسونغ الذكية إضافة إلى 3 نماذج على الأقل من حواسب Galaxy Tab اللوحية.

المصدر: ixbit