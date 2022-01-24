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Intel تنفق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة للمعالجات

العالم الرقمي و Social media

Intel تنفق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة للمعالجات
legion-media.ru
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة Intel تخطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة للمعالجات وأشباه الموصلات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تخطط لإنفاق نحو 20 مليار دولار لبناء مصنعين على الأقل في الولايات المتحدة لتطوير المعالجات والرقائق الإلكترونية بالرغم من امتلاكها لـ 8 مصانع لهذا الغرض.

ومن المفترض يبدأ بناء المنشأتين الجديدتين العام الجاري في ولاية أوهايو الأمريكية على مساحة ألف هكتار تقريبا، و أن تباشرا عملهما في إنتاج الشرائح عام 2025.

ومن جهته قال، بات غليسنجر، الرئيس التنفيذي للشركة: "نتوقع أن يكون الموقع هو أكبر منشأة لإنتاج المعالجات وأشباه الموصلات، لقد ساهمنا سابقا في تطوير وادي السيليكون، واليوم نخطط لأن نصبح (قلب السيليكون) لإنتاج التقنية".

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وتأتي هذه الخطوة من Intel للحفاظ على مواقعها المتقدمة في إطار إنتاج المعالجات، ومنافسة كبرى الشركات في هذا المجال، وخصوصا أن بعض الشركات مثل سامسونغ وغيرها بدأت بتسريع الخطواط لتحسين إنتاج الشرائح في ظل النقص الذي تعانيه أسواق الإلكترونيات منذ أكثر من عام.

المصدر: 4pda

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