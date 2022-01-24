Intel تنفق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة للمعالجات
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة Intel تخطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة للمعالجات وأشباه الموصلات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تخطط لإنفاق نحو 20 مليار دولار لبناء مصنعين على الأقل في الولايات المتحدة لتطوير المعالجات والرقائق الإلكترونية بالرغم من امتلاكها لـ 8 مصانع لهذا الغرض.
ومن المفترض يبدأ بناء المنشأتين الجديدتين العام الجاري في ولاية أوهايو الأمريكية على مساحة ألف هكتار تقريبا، و أن تباشرا عملهما في إنتاج الشرائح عام 2025.
Intel is in Ohio.— Intel News (@intelnews) January 21, 2022
An investment of more than $20 billion in two new leading-edge chip factories will ensure reliable access to advanced #semiconductors.
Learn more about #IntelOhio: https://t.co/6lr98DOiThpic.twitter.com/6BKxP6lj1u
ومن جهته قال، بات غليسنجر، الرئيس التنفيذي للشركة: "نتوقع أن يكون الموقع هو أكبر منشأة لإنتاج المعالجات وأشباه الموصلات، لقد ساهمنا سابقا في تطوير وادي السيليكون، واليوم نخطط لأن نصبح (قلب السيليكون) لإنتاج التقنية".
@IntelSupport@IBMResearch@MSFTResearch@AppleSupport Circuit Harvests Tiny Infinite Power From Brownian Motion.— Graphene Quantum Free Energy Bitcoin Mining DeFi (@NFT_DeFi_Crypto) January 21, 2022
At room temperature thermal motion of graphene does induce an alternating current (AC) in a circuit, an achievement thought to be impossible. https://t.co/ofbxnS7FRx
وتأتي هذه الخطوة من Intel للحفاظ على مواقعها المتقدمة في إطار إنتاج المعالجات، ومنافسة كبرى الشركات في هذا المجال، وخصوصا أن بعض الشركات مثل سامسونغ وغيرها بدأت بتسريع الخطواط لتحسين إنتاج الشرائح في ظل النقص الذي تعانيه أسواق الإلكترونيات منذ أكثر من عام.
المصدر: 4pda
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