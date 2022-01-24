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تحديث طارئ لإنقاذ آلاف هواتف آيفون من مشكلة "الشاشة الوردية"!

العالم الرقمي و Social media

تحديث طارئ لإنقاذ آلاف هواتف آيفون من مشكلة
twitter.com/AppleInsider
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS لحل مشكلة يعاني منها عدة آلاف من مستخدمي هواتف آيفون.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تنوي إطلاق نسخة اختبارية من أنظمة تشغيل هواتف آيفون تحت رمز iOS 15.3، بهدف تخليص بعض مستخدمي تلك الأجهزة من مشكلة تتسبب بتعطيل عمل الشاشات.

وأشار موقع My Drivers إلى أن "التحديث الجديد الذي قد يصدر في الأيام القليلة المقبلة سيأتي لمعالجة مشكلة (الشاشة الوردية) التي اشتكى منها عدة آلاف من مستخدمي هواتف iPhone 13 Pro، ولسبب غير معروف بدأت شاشات الهواتف عند هؤلاء المستخدمين بالتحول فجأة إلى اللون الوردي، وبات من المستحيل التحكم بالهاتف قبل إعادة إقلاعه، وأن معظم الشكاوى حول المشكلة وردت من مستخدمين في الصين".

وبعد تلقيها الشكاوى حول المشكلة أصدرت آبل منشورا على صفحتها في شبكة Weibo واعترفت بالمشكلة، وأكدت أن سببها خطأ برمجي في أنظمة تشغيل بعض الهواتف.

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وكانت آبل قد أعلنت من مدة عن إطلاق نسخ اختبارية من أنظمة iOS 15.3، وحملت هذه النسخ معها العديد من الميزات الإضافية لمستخدمي هواتف آيفون، وعالجت بعض الثغرات البرمجية التي قد تهدد أمن بيانات متصفحات Safari في تلك الأجهزة.

المصدر: 3dnews

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