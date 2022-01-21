مواقع إنترنت ينشر مستخدموها محتوى "عدوانيا"

أطلقت Brand Analytics تقارير أشارت فيها إلى أن بعض مواقع الإنترنت تحوي منشورات يستخدم فيها الأشخاص عبارات قد تصنف كعبارات "عدوانية" أحيانا.

وتبعا لتحليلات Brand Analytics فقد احتل موقع Dota 2 — prodota.ru المرتبة الأولى من بين تلك المواقع، إذ احتوت نحو 36% من منشوراته على عبارات قد تصنف بالـ"عدوانية"، فيما جاء موقع 2ch.hk في المرتبة الثانية بنسبة منشورات تصل إلى35 % تقريبا.

وفي المرتبة الثالثة من التصنيف جاء موقع بوابة الشباب الترفيهية yaplakal.com، إذا حافظ هذا الموقع على ترتيبه بالنسبة لتصنيفات المواقع المذكورة منذ العام 2018.

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كما ضمت قائمة التحليلات العديد من المواقع مثل dtf.ru، و overclockers.ru، و politforums.net، وbolshoyforum.com، و tjournal.ru، و newsland.comوغيرها.

وبالنسبة لـتحليلات Brand Analytics فإن "تويتر" كانت من بين أقل شبكات التواصل الاجتماعي التي تحتوي منشوراتها على عبارات "عدوانية" إذ لم تصل نسبة تلك المنشورات إلى 15% بالنسبة للمحتوى العام للشبكة.

المصدر: نوفوستي