 
مباشر

سامسونغ تعلن عن واحد من أفضل المعالجات للهواتف والأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن واحد من أفضل المعالجات للهواتف والأجهزة الذكية
youtube/DroidHolic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7fn

كشفت سامسونغ عن بعض المواصفات التقنية لمعالجها الجديد Exynos 2200 الذي سيمنح الهواتف والأجهزة الذكية ميزات متقدمة.

وطوّر هذا المعالج بتقنيات تجعله يقلل من استهلاك طاقة بطاريات الأجهزة والهواتف بشكل كبير، كما حصل على معالج رسوميات مدمج من نوع AMD مبني وفق معيارية RDNA2، وزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وحصل أيضا على موديم مدمج من نوع 3GPP Release 16 5G يمكنه من العمل مع شبكات 4G و5G بوقت واحد، ويسمح بتامين تبادل البيانات بسرعات كبيرة تصل إلى 10 غيغابايت/ثا.

إقرأ المزيد
الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن
الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن

وتبعا للمبرمجين في سامسونغ فإن المعالج الجديد سيكون قادرا على دعم أحدث تقنيات التصوير في الهواتف والتعامل مع كاميرات تصل دقتها إلى 200 ميغابيكسل.

ومن المتوقع أن تطرحه سامسونغ في أحدث هواتف الفئة "S" التي ستظهر العام الجاري وأن يظهر في عدد من الهواتف الرائدة الجديدة.

المصدر: 4pda

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا