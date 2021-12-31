Realme تستقبل العام الجديد بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن
تتحضر Realme مطلع يناير القادم للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستحصل على مواصفات ممتازة وستطرح بأسعار منافسة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Dizo Watch R الجديدة ستحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM ، وتجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.3 بوصة مزودة بعدة طبقات لتعمل في وضعيات مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة.
كما ستحصل هذه الساعة على مستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات أكسجة الدم، وستجهز بتطبيقات خاصة لمراقبة معدلات النوم والراحة للمستخدم وتطبيقات فيها أكثر من 100 وضع رياضي للمحافظة على اللياقة البدنية.
Smartwatch with a high-res display comes at a heavy price. But not #DIZOWatchR😎— DIZO (@DIZOTech) December 29, 2021
Make the Ultra Sharp, #BiggestAMOLED Display in the price segment yours soon.
Until then, guess its price!
Hit Notify Me at https://t.co/1URdUpW0TN#DisplayReimagined#DIZO#realmeTechLifepic.twitter.com/OkBPPPeZ1v
وستجهز هذه الساعة أيضا ببطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الهاتفية، كما ستكون قادرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi والاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر شبكات بلوتوث.
Take a look at the Ultra Sharp, #BiggestAMOLED Display in the segment with Tuttix crew!— DIZO (@DIZOTech) December 28, 2021
Catch the different #DIZOWatchR launch on January 5, 12 PM on @flipkart: https://t.co/1URdUpW0TN
Tag a friend & share the news🤩#DisplayReimagined#DIZO#realmeTechLife#BeDifferentpic.twitter.com/Dy7ql8ygji
ومن المفترض أن تعلن عنها Realme رسميا في النصف الأول من يناير القادم، وتطرحها بسعر منافس قد لا يتجاوز 160 دولارا.
المصدر: 4pda
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