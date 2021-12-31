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Realme تستقبل العام الجديد بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

العالم الرقمي و Social media

Realme تستقبل العام الجديد بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything
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تتحضر Realme مطلع يناير القادم للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستحصل على مواصفات ممتازة وستطرح بأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Dizo Watch R الجديدة ستحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM ، وتجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.3 بوصة مزودة بعدة طبقات لتعمل في وضعيات مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة.

كما ستحصل هذه الساعة على مستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات أكسجة الدم، وستجهز بتطبيقات خاصة لمراقبة معدلات النوم والراحة للمستخدم وتطبيقات فيها أكثر من 100 وضع رياضي للمحافظة على اللياقة البدنية.

وستجهز هذه الساعة أيضا ببطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الهاتفية، كما ستكون قادرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi والاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر شبكات بلوتوث.

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ومن المفترض أن تعلن عنها Realme  رسميا في النصف الأول من يناير القادم، وتطرحها بسعر منافس قد لا يتجاوز 160 دولارا.

المصدر: 4pda

 

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