مايكروسوفت قد تغيّر مستقبل الأجهزة الذكية بجهاز جديد

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوف سجلت براءة اختراع لجهاز جديد قد يغير مفاهيم الهواتف الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن براءة الاختراع التي سجلتها مايكروسوفت في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية (USPTO) تشير إلى نيتها تطوير هاتف ذكي مجهز بهيكل قابل للطي عند أكثر من مفصل.

وتشير الصور التي انتشرت لتصميم الهاتف إلى أن هيكله مجهز بمفصلين متحركين يصلان 3 شاشات ببعضها، وإحدى هذه الشاشات قابلة للطي بزاوية 360 درجة لتعمل كشاشة خارجية أو تكون جزءا من الشاشة الأساسية الكبيرة التي ستتكون عند فتح الجهاز على كامل عرضه.

New Microsoft patent reveals Surface device with triple screen design https://t.co/rJSPuIXF4z — Pocketnow (@Pocketnow) December 28, 2021

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ولم تدل مايكروسوفت بأية معلومات رسمية حول مواصفات الجهاز أو فيما إذا كانت شاشاته منفصلة كما في أجهزة Surface Duo أو ستكون عبارة عن شاشة واحدة مرنة كبيرة كما في أحد الأجهزة التي كشفت عنها شركة TCL مطلع العام الجاري.

وتتطلع العديد من شركات الإلكترونيات حاليا لتطوير نماذج مختلفة من الأجهزة المحمولة القابلة للطي كونها تعتبر أن هذه الأجهزة ستكون أساسية في مستقبل أسواق الهواتف والحواسب اللوحية.

المصدر: 4pda