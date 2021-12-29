هاتف أندرويد آخر سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

كشفت شركة Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G وأكثرها منافسة من حيث الثمن.

وسيحصل هاتف Tecno Pova 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (172.8/78/9.1) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا.

Infinix ZERO 5G, TECNO POVA 5G Key specs confirmed via Google play console listings, Front Looks Revealed https://t.co/UktRkZBptu#Tecno#Infinix#tecnopova5G#infinixZero5G — Paras Guglani (@passionategeekz) December 21, 2021

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهات HIOS 8.0، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

TECNO Pova 5G coming to India 100% confirmed with Pova neo



6.9 FHD+ IPS LCD

120hz

MTK dimensity 900

6000mAh

18w

type-C

50+2MP Tri setup

8MP❓

Side-Mounted FPS👆

8+128

Aether Black color



In Jan.2022



Under $300 /₹22k#TecnoPova5G#Tecno

#tecnopovaNeo#TecnoPova5G#Tecnohttps://t.co/E6JYKExvh9pic.twitter.com/rhy0DWoz66 — Techy Preacher   👨‍💻 (@TechyPreacher) November 22, 2021

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ورغم سعره المنافس الذي سيكون نحو 270 دولارا تقريبا سيحصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود هذا الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع/ وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit