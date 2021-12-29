 
مباشر

هاتف أندرويد آخر سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

هاتف أندرويد آخر سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G
youtube/OTRY TECH CHAT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s26w

كشفت شركة Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G وأكثرها منافسة من حيث الثمن.

وسيحصل هاتف Tecno Pova 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (172.8/78/9.1) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهات HIOS 8.0، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

إقرأ المزيد
أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021
أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

ورغم سعره المنافس الذي سيكون نحو 270 دولارا تقريبا سيحصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود هذا الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع/ وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا