هاتف أندرويد آخر سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

TECNO Pova 5G coming to India 100% confirmed with Pova neo



6.9 FHD+ IPS LCD

120hz

MTK dimensity 900

6000mAh

18w

type-C

50+2MP Tri setup

8MP❓

Side-Mounted FPS👆

8+128

Aether Black color



In Jan.2022



Under $300 /₹22k#TecnoPova5G#Tecno

#tecnopovaNeo#TecnoPova5G#Tecnohttps://t.co/E6JYKExvh9pic.twitter.com/rhy0DWoz66