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آبل قد تحدث نقلة تاريخية بالنسبة لهواتف آيفون!

العالم الرقمي و Social media

آبل قد تحدث نقلة تاريخية بالنسبة لهواتف آيفون!
pexels.com/ Torsten Dettlaff
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل تتحضر لإحداث تغيير جوهري بالنسبة لتقنيات الاتصال في هواتف آيفون.

وتبعا لموقع 9to5mac المهتم بشؤون التقنيات الحديثة فإن "آبل تستعد لإطلاق هواتف آيفون جديدة تخلو من منافذ شرائح SIM التقليدية للاتصال بالشبكات الخلوية، وستعتمد هذه الهواتف على تقنيات eSIM للاتصال بالشبكات".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "آبل تفاوضت مع مشغلي الشبكات الخلوية في الولايات المتحدة وأوصتهم بالاستعداد لإطلاق هواتف ذكية مزودة بتقنيات eSIM فقط ، وهذا الأمر أتى تمهيدا لإطلاقها لهواتف iPhone 14 التي من المتوقع أن تظهر في سبتمبر 2022".

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تخصص هواتف آيفون التي ستخلو من بطاقات SIM التقليدية للسوق الأمريكية فقط، أي كما فعلت سابقا مع هواتفها التي تدعم معيارية mmWave والقادرة على العمل مع شبكات 5G.

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وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد أطلقت هواتف آيفون تدعم تقنية eSIM لكن هذه الأجهزة كانت مجهزة بشرائح nanoSIM التقليدية أيضا، كما أطلقت بعض الهواتف التي تدعم شريحتي nanoSIM خصصتها للسوق الصينية.

المصدر: نوفوستي

 

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