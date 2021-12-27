هواوي تعلن عن مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي

كشفت هواوي رسميا عن مواصفات وتصميم هاتفها الأحدث القابل للطي الذي صمم لينافس أجهزة موتورولا وسامسونغ من نفس الفئة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل بسماكة 7.2 ملم، وزنه 190 غ، وجهزت واجهته الخارجية بشاشة OLED دائرية الشكل بمقاس 1.04 بوصة دقة عرضها (340/340) بيكسل.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (40+32+13) ميغابيكسل، فيها عدسة واضحة الطيف لالتقاط صور بألوان شديدة الوضوح، وعدسة للتصوير العريض، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 10.7 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790/1188) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 390 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 888 4G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

كما جهزته هواوي بواجهات EMUI 12مطورة عن Android 12، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا.

المصدر: 3dnews