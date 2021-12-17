هواوي تستعد لإطلاق هاتف متطور وأنيق قابل للطي

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف مميز قابل للطي تستعد هواوي لإطلاقه قريبا.

وتظهر الصور التي سربت لتصميم هذا الهاتف أن الجهاز سيأتي بهيكل قابل للطي شبيه بهواتف Samsung Z Flip و Motorola Razr، لكنه سيحاط بإطارات معدنية لامعة، وسيحصل على شاشة إضافية خارجية دائرية الشكل تستخدم لقراءة الإشعارات والرسائل الواردة ومعرفة التواريخ والوقت.

وسيحصل هذا الهاتف غالبا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، وعلى شاشة أساسية مرنة عالية الدقة بمقاس 6.69 بوصة.

Huawei P50 Pocket pic.twitter.com/KCYt4zF68T — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2021

وسيعمل بنظام HarmonyOs 2.0 الجديد، ومعالج Snapdragon 888 الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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ولم تعلن هواوي عن المواصفات التقنية الدقيقة لهذا الجهاز بعد لكن التسريبات تشير إلى أنه سيحصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تقريبا تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit