روسيا تفرض غرامات جديدة على Meta المالكة لـ فيسبوك" و "واتس آب"

قررت محكمة "تاغانسكي" في العاصمة الروسية موسكو فرض غرامات مالية على شركة Meta المالكة لـ "فيسبوك" و "واتس آب"، بعد أن ارتأت أن الشركة تخالف قوانين النشر عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المحكمة قررت فرض 3 غرامات مالية بقيمة 13 مليون روبل ( ما يزيد عن 175 ألف دولار) على الشركة المذكورة بعد أن رفضت الأخيرة حذف معلومات محظورة من النشر على الإنترنت وفق القوانين الروسية.

وأشارت المحكمة إلى أن السطات الروسية المسؤولة عن حقوق النشر عبر الإنترنت كانت قد تقدمت بطلب إلى الشركة بحذف بعض المحتوى الذي يخالف قوانين النشر في البلاد، لكن الأخيرة لم تستجب للطلب، لذا تم إدانتها وفق الفقرتين 2 و4 من قانون 13.41 العقوبات الفدرالي الروسي، وتقرر تغريمها بثلاث غرامات.

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وكانت محكمة "تاغانسكي" في موسكو قد وجهت اتهامات مشابهة لـ "تويتر" أيضا، وقررت تغريمها بمبلغ 10 ملايين روبل.

ومطلع العام الجاري فرضت محاكم روسية غرامات على كل من "غوغل" و"فيسبوك" و"تليغرام" و"تويتر" و TikTok بعد أن رفضت حذف بيانات تخالف قوانين النشر عبر الإنترنت في روسيا.

المصدر: فيستي