اختراق حساب "تويتر" الرسمي لرئيس الوزراء الهندي بإعلان تبني البلاد للبيتكوين!

أكد مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر "تويتر" أن الحساب الشخصي لمودي "تعرض للخطر لفترة وجيزة للغاية"، وحث الجمهور على "تجاهل" أي تغريدات حديثة غير معتادة.

ولم يتضح كيفية تمكن المجرمين بالضبط من الوصول إلى حساب رئيس الوزراء الهندي (narendramodi) أو إلى متى استمر الاختراق، ولكن بمجرد إثارة المشكلة بدعم من "تويتر"، وقع "تأمين الحساب على الفور"، بحسب مكتب رئيس الوزراء في تغريدة على الشبكة الاجتماعية.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

ويشار إلى أن واحدة، على الأقل، من التغريدات الاحتيالية المنشورة في الفترة الزمنية القصيرة لاختراق الحساب، الذي يضم 73.4 مليون متابع، والتي وقع حذفها الآن، حاولت الترويج لعملية احتيال تقليدية على شكل عملة مشفرة.

ووفقا للعديد من لقطات الشاشة، زعمت التغريدة أن "الهند اعتمدت رسميا عملة البيتكوين كعملة قانونية"، واشترت مئات العملات، وكانت "توزعها على جميع المقيمين في البلاد".

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وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم "تويتر" إن التحقيق لم يكشف عن أي مؤشرات على أي حسابات أخرى متأثرة في الوقت الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها اختراق حساب "تويتر" مرتبط بمودي، واستخدامه للترويج لعملية احتيال.

ففي سبتمبر من العام 2020 ، تعرّض حساب "تويتر" الشخصي لرئيس الوزراء الهندي، والذي يضم نحو 2.5 مليون متابع، لاختراق أمني، حيث أرسل سلسلة من المنشورات التي تطلب تبرعات "سخية" لدعم صندوق زائف للإغاثة من فيروس كورونا.

المصدر: RT