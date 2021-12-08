شركة اتصالات روسية توقع اتفاقية الإنترنت الفضائي مع شركة خاصة

وقّعت شركة "روس تليكوم" الروسية الحكومية للاتصالات وشركة Success Rockets الروسية الفضائية الخاصة يوم 7 ديسمبر اتفاقية تعاون بينهما.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس إدارة التكنولوجيات المعلوماتية في شركة "روس تليكوم" كيريل مينشوف ومدير عام شركة Success Rockets أوليغ منصوروف.

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أفاد بذلك ناطق باسم الشركة الفضائية وقال إن الاتفاقية تقضي بتطوير التعاون في مجال التكنولوجيات المعلوماتية وتحليل البيانات الكبيرة وتصميم أنظمة المراقبة فائقة المستوى وكذلك تكنولوجيات إرسال المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية للاتصالات لضمان دخول الإنترنت وإنترنت الأشياء للطائرات والسفن والمركبات المسيّرة.

وأوضح الناطق أن شركة Success Rockets الخاصة تعتزم أن تنشئ في إطار مشروع SR NET مجموعة من الأقمار الصناعية للاتصالات تضم 500 قمر صناعي.

وستحلّق كل الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض خلال 5 أعوام على أقل تقدير، ثم يتم إخراج الأقمار الصناعية من المدار دون أن تتحول إلى نفايات فضائية. ويزن قمر صناعي واحد 200 كيلوغرام.

ويجب ألا يقل عدد مستخدمي الإنترنت الفضائي، حسب الناطق، عن 100 مليون مستخدم.

وأشار، كيريل مينشوف من جهته إلى أن شركة "روس تليكوم" تعتبر أن تكنولوجيات إرسال المعلومات وتحليلها التي تستخدمها Success Rockets هي تكنولوجيات مستقبلية واعدة ستحظى بشعبية في السوق.

المصدر: تاس