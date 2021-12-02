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ZTE تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب العاملة بأندرويد

العالم الرقمي و Social media

ZTE تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب العاملة بأندرويد
youtube/TECH N TRAILER
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تستعد Nubia التابعة لشركة ZTE للإعلان عن هاتفها الأحدث الذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيتمتع بقدرات كبيرة جدا على معالجة البيانات كونه سيحصل على Snapdragon 8 Gen 1 المتطور الذي أعلنت عنه Qualcomm مؤخرا، فضلا عن حصوله على ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت.

أما هيكل الهاتف فسيأتي من الزجاج والمعدن، بأبعاد (168.6/78/8.9) ملم، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ZTE تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب العاملة بأندرويد
youtube/REC Anything

وسيجهز Nubia Red Magic 7 Pro أيضا بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ونظام تشغيل "أندرويد11" قابل للتحديث.

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وكما في هواتف Nubia السابقة سيحصل الهاتف أيضا على ملحقات ومراوح خارجية ليعمل بسلاسة أثناء استعماله مع ألعاب الفيديو، فضلا عن أنه سيجهز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة عبر شواحن باستطاعة 125 واطا.

المصدر: 4pda

 

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